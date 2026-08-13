Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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13.08.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gibt am Donnerstagnachmittag nach
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,36 GBP ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 15,36 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'786 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,35 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 15,55 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'069'749 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 3,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,19 GBP fiel das Papier am 26.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,139 GBP belaufen.
Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,425 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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