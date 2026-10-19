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19.10.2026 07:41:37

Rheinmetall Outperform

Rheinmetall
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1200 Euro auf "Outperform" belassen. Mit dem "Association of the US Army"-Treffen in der vergangenen Woche habe das größte Armeeereignis des Jahres mit über 700 Unternehmen stattgefunden, schrieb Douglas Harned am Montag. Das Führungspersonal von US-Armee und Pentagon habe die neue Herangehensweise unterstrichen, wie mehr Zugang für neue Wettbewerber, offene Architekturen, das "Recht auf Reparatur" und die Vermeidung von sehr teuren "exquisiten" Lösungen. Zudem sei der hohe Bedarf an Munition und Raketen betont worden./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Outperform 		Kurs*:
1’090.40 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’044.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.90%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
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