Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1200 Euro auf "Outperform" belassen. Mit dem "Association of the US Army"-Treffen in der vergangenen Woche habe das größte Armeeereignis des Jahres mit über 700 Unternehmen stattgefunden, schrieb Douglas Harned am Montag. Das Führungspersonal von US-Armee und Pentagon habe die neue Herangehensweise unterstrichen, wie mehr Zugang für neue Wettbewerber, offene Architekturen, das "Recht auf Reparatur" und die Vermeidung von sehr teuren "exquisiten" Lösungen. Zudem sei der hohe Bedarf an Munition und Raketen betont worden./mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’090.40 €
|
Abst. Kursziel*:
10.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’044.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.90%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|982.50
|-0.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:58
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Buy
|08:12
|
RBC Capital Markets
Roche Outperform
|08:04
|
UBS AG
McDonald's Buy
|07:53
|
Bernstein Research
ASML NV Outperform
|07:43
|
Bernstein Research
KRONES Market-Perform
|07:42
|
UBS AG
Lufthansa Buy
|07:41
|
Bernstein Research
Rheinmetall Outperform