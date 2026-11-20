Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 708,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'036 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Rheinmetall-Aktie bis auf 701,70 EUR ein. Bei 707,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 109'945 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1'966,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 63,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 701,70 EUR ab. Mit Abgaben von 0,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,81 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 05.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,36 EUR gegenüber 3,34 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 3.15 Mrd. EUR gegenüber 2.78 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 16.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 33,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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