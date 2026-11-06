Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rheinmetall von 1705 auf 1205 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Enttäuschung nach der jüngsten Gewinnwarnung resultiere aus temporären Verschiebungen, nicht aus strukturellen Änderungen, hob Holger Schmidt am Freitag hervor. Um die Unsicherheit zu reflektieren, reduzierte er seine Langfristannahmen für den Rüstungshersteller, sieht nach dem Kursru?cksetzer aber Aufholpotenzial hin zu seinem neuen fairen Wert für die Aktie./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
813.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
805.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
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09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
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09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
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09:18
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy (EQS Group)
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09:18
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, Kauf (EQS Group)
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05.11.26
|XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Rheinmetall stürzen ab (Dow Jones)
Analysen zu Rheinmetall AG
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|04.11.26
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|Rheinmetall Hold
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|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Rheinmetall Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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