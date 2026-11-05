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06.11.2026 07:50:13

Rheinmetall Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach der Gewinnwarnung von 1200 auf 1000 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Adrien Rabier gestand am Donnerstag ein, dass seine Empfehlung im Dezember 2025 rein aus Bewertungsgründen ein Fehler war. Die damals schon laufende Korrektur habe sich wegen der Sektorschwäche und hauseigener Probleme fortgesetzt. Die Realität mit hohem Wertpotenzial aber fehlenden Kurstreibern habe sich bis heute nicht geändert. Solange die Aussichten nicht klarer seien, sieht er anderswo bessere Chancen - im Rüstungsbereich bei TKMS und Leonardo, noch mehr aber im Luftfahrtsegment bei Safran und MTU./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rheinmetall AG Market-Perform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Market-Perform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
812.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
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