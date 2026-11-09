Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1020 auf 900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig vorsichtig, wie er am Montagabend betonte. Er geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihr Umsatzziel für 2030 auf dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November um 14 Prozent nach unten korrigieren werden. Diese konservativere Planung hält er für notwendig. Die Bewertung der Aktien weise mittlerweile aber einen Abschlag von 35 Prozent gegenüber der Branche auf./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Fallender Rheinmetall-Kurs
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Hold
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Unternehmen:
Rheinmetall AG
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
900.00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
855.10 €
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Abst. Kursziel*:
5.25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
873.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.09%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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09.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
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09.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
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09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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09.11.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
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09.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
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09.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag freundlich (finanzen.ch)
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09.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
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09.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
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|06.11.26
|Rheinmetall Buy
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|DZ BANK
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
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