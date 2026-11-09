Rheinmetall 768.55 CHF 3.03% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1350 auf 1100 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer habe bei der operativen Umsetzung enttäuscht und die eigenen Ambitionen gedrosselt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun müsse das Unternehmen neues Vertrauen aufbauen. Das könne mit einer Kapitalmarktveranstaltung Ende November beginnen./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.