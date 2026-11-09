Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1350 auf 1100 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer habe bei der operativen Umsetzung enttäuscht und die eigenen Ambitionen gedrosselt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun müsse das Unternehmen neues Vertrauen aufbauen. Das könne mit einer Kapitalmarktveranstaltung Ende November beginnen./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf Rheinmetall
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|Hebel
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|Fallender Rheinmetall-Kurs
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
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Unternehmen:
Rheinmetall AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
845.60 €
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Abst. Kursziel*:
30.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
872.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.05%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
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09.11.26
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09.11.26
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09.11.26
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09.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag freundlich (finanzen.ch)
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09.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
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09.11.26
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Analysen zu Rheinmetall AG
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|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
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|06.11.26
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|09.11.26
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|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
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|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
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