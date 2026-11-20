Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 704,30 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'025 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 698,50 EUR. Mit einem Wert von 707,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 198'693 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 1'966,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 179,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 698,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 0,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,81 EUR ausgeschüttet werden. Rheinmetall liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 33,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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