Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Kursrutsch infolge der Prognosesenkung mit einem Kursziel von 1650 Euro auf "Buy" belassen. Das Vertrauen der Anleger in die Prognosen und die Kommunikation des Rüstungskonzerns habe zwar einen erheblichen Dämpfer erhalten, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Allerdings setzte das Unternehmen das seit Jahresbeginn gezeigte deutliche Wachstum um und habe bislang auch ordentliche Gewinnsteigerungen erzielt./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1’650.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
803.50 €
|
Abst. Kursziel*:
105.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
808.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
104.11%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
11:58
|UBS AG: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie (finanzen.ch)
|
10:52
|Rheinmetall-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|741.30
|-3.98%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:08
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Buy
|12:08
|
UBS AG
BP Buy
|12:07
|
UBS AG
Eni Buy
|12:07
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|11:58
|
DZ BANK
Engie Kaufen
|11:57
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Hold
|11:55
|
UBS AG
Diageo Neutral