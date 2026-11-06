Rheinmetall 742.02 CHF -2.90% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Kursrutsch infolge der Prognosesenkung mit einem Kursziel von 1650 Euro auf "Buy" belassen. Das Vertrauen der Anleger in die Prognosen und die Kommunikation des Rüstungskonzerns habe zwar einen erheblichen Dämpfer erhalten, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Allerdings setzte das Unternehmen das seit Jahresbeginn gezeigte deutliche Wachstum um und habe bislang auch ordentliche Gewinnsteigerungen erzielt./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.