ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1360 auf 1100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung sei völlig unerwartet gekommen und die Reaktion am Markt nachvollziehbar heftig ausgefallen, schrieb Sven Weier am Donnerstagabend. Seiner Ansicht nach spricht dies aber für einen konservativeren Ansatz bei der Prognose, was dazu beitragen könnte, die Glaubwürdigkeit zu stärken. Die Ergebnisse des dritten Quartals deuteten weiterhin darauf hin, dass der zugrunde liegende Wachstumskurs solide bleibe. Der anstehende Kapitalmarkttag könnte eine Gelegenheit bieten, realistischere Ziele festzulegen. Bis dahin dürften Anleger aber erst einmal in Wartestellung bleiben./rob/ajx/ag;