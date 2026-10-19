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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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19.10.2026
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20.10.2026 07:14:44

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem diesjährigen Kapitalmarkttag am 26. und 27. November sollte sich der Rüstungskonzern und Autozulieferer anders als in der Vergangenheit keine immer höheren, sondern konservative Ziele setzen, um erneute Enttäuschungen zu vermeiden, schrieb Sven Weier am Montag. Er hofft allerdings für das Bewertungspotenzial, dass das Management mit Blick auf die künftige Rolle des Unternehmens im Rüstungsgeschäft in die Offensive geht./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10 >15
Fallender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1’360.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’056.80 € 		Abst. Kursziel*:
28.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’043.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.29%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
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07:14 Rheinmetall Buy UBS AG
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