Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem diesjährigen Kapitalmarkttag am 26. und 27. November sollte sich der Rüstungskonzern und Autozulieferer anders als in der Vergangenheit keine immer höheren, sondern konservative Ziele setzen, um erneute Enttäuschungen zu vermeiden, schrieb Sven Weier am Montag. Er hofft allerdings für das Bewertungspotenzial, dass das Management mit Blick auf die künftige Rolle des Unternehmens im Rüstungsgeschäft in die Offensive geht./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’360.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’056.80 €
|
Abst. Kursziel*:
28.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’043.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.29%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
19.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
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19.10.26
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19.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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19.10.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
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19.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
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19.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.ch)
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19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:14
|Rheinmetall Buy
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|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
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|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
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|07:14
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
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