FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 6. August dürften eine Wachstumsbeschleunigung belegen, schrieb Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Nachdem das Bundesverteidigungsministerium das Fregattenprogramm F126 gestoppt habe, werde der Schwerpunkt nicht mehr auf dem Erreichen des ursprünglichen Auftragsziels für 2026 liegen, sondern auf der Bestätigung des angepeilten Umsatzwachstums. Dies wertet der Experte positiv. Er hält die jüngste Kursschwäche für übertrieben und sieht nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit./rob/gl/edh;