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Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650

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16.03.2026 12:44:43

Mutares Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und Nettoergebnis des Finanzinvestors hätten am unteren Ende der Unternehmenszielspannen gelegen, schrieb Tom Mills am Montag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Mutares Buy
Unternehmen:
Mutares 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
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