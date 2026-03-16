Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
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16.03.2026 12:44:43
Mutares Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und Nettoergebnis des Finanzinvestors hätten am unteren Ende der Unternehmenszielspannen gelegen, schrieb Tom Mills am Montag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mutares Buy
|
Unternehmen:
Mutares
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.15 €
|
Abst. Kursziel*:
26.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.50%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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