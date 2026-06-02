Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Die Franzosen trieben ihre Automatisierungsstrategie mit einer Partnerschaft mit dem Medizintechnik- und Robotikunternehmen Wandercraft in Frankreich voran. Marktanteilsgewinne chinesischer Hersteller setzten die Preissetzungsmacht in Europa unter Druck. Derweil sollten die Volumina im zweiten Quartal insgesamt besser als im ersten ausfallen, wobei das Wachstum vor allem außerhalb Europas stattfinde./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28.10 €
|
Abst. Kursziel*:
60.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.60%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
02.06.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
02.06.26
|CAC 40-Handel aktuell: So bewegt sich der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der CAC 40 am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Euronext-Handel CAC 40 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
01.06.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Gewinne in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
01.06.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 gibt zum Start nach (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|25.66
|-1.38%
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|07:51
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Brenntag Buy
|07:24
|
UBS AG
Danone Buy
|07:14
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ströer Sell
|07:13
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|07:09
|
UBS AG
Fresenius Buy