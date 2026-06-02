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Renault Aktie 293557 / FR0000131906

25.66
CHF
-0.36
CHF
-1.38 %
02.06.2026
BRXC
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03.06.2026 07:09:24

Renault Overweight

Renault
25.66 CHF -1.38%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Die Franzosen trieben ihre Automatisierungsstrategie mit einer Partnerschaft mit dem Medizintechnik- und Robotikunternehmen Wandercraft in Frankreich voran. Marktanteilsgewinne chinesischer Hersteller setzten die Preissetzungsmacht in Europa unter Druck. Derweil sollten die Volumina im zweiten Quartal insgesamt besser als im ersten ausfallen, wobei das Wachstum vor allem außerhalb Europas stattfinde./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28.10 € 		Abst. Kursziel*:
60.14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.60%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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