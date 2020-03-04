Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.88
CHF
-11.58
CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
06.10.2025 19:42:11

Renault Overweight

Renault
32.16 CHF -12.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Trotz der relativen Schwäche des brasilianischen Automobilmarktes im zweiten Halbjahr dürfte der französische Autobauer die Ziele für dieses Jahr erreichen können, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die Dynamik bei leichten Nutzfahrzeugen in Europa und die durch Modelleinführungen gestützten Verkäufe bei der Marke Dacia./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:32 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

