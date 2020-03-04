Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.88
CHF
-11.58
CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
Renault Outperform

Renault
32.16 CHF -12.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Beim Autobauer stehe weiter die starke Produktdynamik im Fokus, schrieb Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Die neue Führung brauche aber noch Zeit, um sich ein ähnliches Vertrauen der Investoren zu sichern wie das vorherige Management. Das neue Kursziel begründete Reitman mit dem gestiegenen Wert der Nissan-Beteiligung./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:10 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34.38 € 		Abst. Kursziel*:
25.07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.03%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

