NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Beim Autobauer stehe weiter die starke Produktdynamik im Fokus, schrieb Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Die neue Führung brauche aber noch Zeit, um sich ein ähnliches Vertrauen der Investoren zu sichern wie das vorherige Management. Das neue Kursziel begründete Reitman mit dem gestiegenen Wert der Nissan-Beteiligung./rob/gl/ajx;