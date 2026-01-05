Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

33.11
CHF
0.21
CHF
0.64 %
16:18:16
BRXC
05.01.2026 14:31:08

Renault Overweight

Renault
33.10 CHF 0.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller im Vergleich zu Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Unter den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
35.70 € 		Abst. Kursziel*:
26.05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.30%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse