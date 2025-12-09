Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

34.25
CHF
-0.28
CHF
-0.82 %
17:29:08
BRXC
09.12.2025 18:28:15

Renault Hold

Renault
34.25 CHF -0.82%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Volkswagen , BMW , Aumovio und Pirelli sind 2026 ihre "Top Picks" in Europa./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

