Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Jose M Asumendi am Donnerstag nach dem Bericht und der Bestätigung des Ausblicks durch die Franzosen./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:27 / BST



