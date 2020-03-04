Renault Aktie 293557 / FR0000131906
26.88CHF
-11.58CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
23.10.2025 08:26:51
Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Jose M Asumendi am Donnerstag nach dem Bericht und der Bestätigung des Ausblicks durch die Franzosen./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.79 €
|
Abst. Kursziel*:
29.35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.90%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
