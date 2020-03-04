Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Jose M Asumendi am Donnerstag nach dem Bericht und der Bestätigung des Ausblicks durch die Franzosen./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34.79 € 		Abst. Kursziel*:
29.35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.90%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse