31.12.2025 10:02:25
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Renault-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Die Renault-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 92.63 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 107.956 Renault-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’829.21 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 30.12.2025 auf 35.47 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 61.71 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 10.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
