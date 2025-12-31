CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Renault-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 92.63 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 107.956 Renault-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’829.21 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 30.12.2025 auf 35.47 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 61.71 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 10.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch