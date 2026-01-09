Renault Aktie 293557 / FR0000131906
31.62CHF
0.43CHF
1.39 %
10:29:10
BRXC
09.01.2026 09:00:49
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Renault und Porsche dürften mit Blick auf 2026 von etwas schwächeren Margen ausgehen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34.10 €
|
Abst. Kursziel*:
14.37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.71%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
