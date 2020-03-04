Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’563 0.1%  SPI 17’330 0.0%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’260 0.2%  Euro 0.9244 0.0%  EStoxx50 5’670 0.0%  Gold 4’080 -1.1%  Bitcoin 88’478 1.1%  Dollar 0.7947 -0.1%  Öl 66.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
September-Inflation in den USA höher
Roche-Analyse: Sell-Bewertung von Deutsche Bank AG für Roche-Aktie
Deutsche Bank AG beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy
TKMS-Aktie heute fester: Die Bilanz zum Ende der ersten Börsenwoche des Neulings
BB Biotech-Aktie steigt: Hoher Gewinn im dritten Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal

Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.88
CHF
-11.58
CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 13:51:29

Renault Hold

Renault
32.16 CHF -12.13%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autoherstellers habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Lage auf den Absatzmärkten bleibe aber schwierig./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34.21 € 		Abst. Kursziel*:
28.62%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.94%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?