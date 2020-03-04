Renault 32.16 CHF -12.13% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autoherstellers habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Lage auf den Absatzmärkten bleibe aber schwierig./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.