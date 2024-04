ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Umsatz des Autokonzerns habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden raschen Einschätzung. Die Auswirkungen auf die Konsensschätzungen dürften sich daher in Grenzen halten./mf/ck;