Aktien-Prognosen 28.02.2026 22:30:39

Amazon-Aktie: Experten empfehlen Amazon im Februar mehrheitlich zum Kauf

Amazon-Aktie: Experten empfehlen Amazon im Februar mehrheitlich zum Kauf

Im letzten Monat wurde die Amazon-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Amazon
160.68 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Die Amazon-Aktie wurde im Februar 2026 von 27 Experten analysiert.

26 Experten stufen die Amazon-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 286,41 USD. Dies kommt einem Anstieg von 76,41 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Amazon-Aktie von 210,00 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.265,00 USD26,1910.02.2026
Barclays Capital300,00 USD42,8606.02.2026
UBS AG301,00 USD43,3306.02.2026
RBC Capital Markets300,00 USD42,8606.02.2026
JP Morgan Chase & Co.265,00 USD26,1906.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.280,00 USD33,3306.02.2026
RBC Capital Markets300,00 USD42,8606.02.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD42,8606.02.2026
UBS AG311,00 USD48,1003.02.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD42,8602.02.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

