28.02.2026 22:30:39
Amazon-Aktie: Experten empfehlen Amazon im Februar mehrheitlich zum Kauf
Im letzten Monat wurde die Amazon-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Die Amazon-Aktie wurde im Februar 2026 von 27 Experten analysiert.
26 Experten stufen die Amazon-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Amazon-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 286,41 USD. Dies kommt einem Anstieg von 76,41 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Amazon-Aktie von 210,00 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|26,19
|10.02.2026
|Barclays Capital
|300,00 USD
|42,86
|06.02.2026
|UBS AG
|301,00 USD
|43,33
|06.02.2026
|RBC Capital Markets
|300,00 USD
|42,86
|06.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|26,19
|06.02.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|280,00 USD
|33,33
|06.02.2026
|RBC Capital Markets
|300,00 USD
|42,86
|06.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|42,86
|06.02.2026
|UBS AG
|311,00 USD
|48,10
|03.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|42,86
|02.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
