Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.88
CHF
-11.58
CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
08.10.2025 11:53:59

Renault Hold

Renault
32.16 CHF -12.13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Schon vor den am 23. Oktober anstehenden Quartalsumsatzzahlen habe der Autobauer vorherige Aussagen im Rahmen der Markterwartungen bekräftigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er geht auf Konzernebene von einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich aus./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
35.36 € 		Abst. Kursziel*:
24.43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.82%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

