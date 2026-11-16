Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels stärker

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.13 Prozent fester bei 5’529.63 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.060 Prozent auf 5’525.93 Punkte an der Kurstafel, nach 5’522.60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’530.69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’522.43 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 5’404.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’504.99 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 4’806.29 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.55 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1.52 Prozent auf 777.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.28 Prozent auf 26.94 EUR), Novartis (+ 1.13 Prozent auf 135.58 CHF), RELX (+ 1.01 Prozent auf 31.00 GBP) und BAT (+ 0.97 Prozent auf 47.01 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens (-1.70 Prozent auf 274.65 EUR), Rio Tinto (-1.64 Prozent auf 61.93 GBP), Siemens Energy (-1.08 Prozent auf 129.86 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.43 Prozent auf 69.66 CHF) und UniCredit (-0.20 Prozent auf 83.56 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 632’968 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 515.998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch