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Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Wissenschafts- und Fachverlag sei im Segment Forschung stark gewachsen, schrieb Daniel Kerven in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Auch die Segmente Erziehung und zum geringeren Teil auch Gesundheit hätten beim Umsatz zugelegt. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21.80 €
|
Abst. Kursziel*:
48.62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.96%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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