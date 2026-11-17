NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Wissenschafts- und Fachverlag sei im Segment Forschung stark gewachsen, schrieb Daniel Kerven in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Auch die Segmente Erziehung und zum geringeren Teil auch Gesundheit hätten beim Umsatz zugelegt. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen./rob/bek/ag;