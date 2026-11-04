RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3760 Pence belassen. Eine Investorenveranstaltung mit Elsevier-Chefin Kumsal Bayazit, habe die fundamentale Stärke und die verbesserten Wachstumsaussichten der Sparte Scientific, Technical & Medical (STM) untermauert, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die langfristigen Perspektiven von Elsevier würden von Künstlicher Intelligenz noch befeuert./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37.60 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
30.15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
10:02
|FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
|
31.10.26
|RELX-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober (finanzen.net)
|
30.10.26
|Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Aufschläge in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.ch)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|32.94
|2.20%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:34
|
DZ BANK
Boeing Kaufen
|12:28
|
Bernstein Research
RELX Outperform
|12:21
|
UBS AG
VINCI Buy
|12:20
|
DZ BANK
MTU Aero Engines Kaufen
|12:15
|
Bernstein Research
Sanofi Outperform
|12:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Evonik Hold
|12:09
|
UBS AG
Merck Neutral