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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3760 Pence belassen. Eine Investorenveranstaltung mit Elsevier-Chefin Kumsal Bayazit, habe die fundamentale Stärke und die verbesserten Wachstumsaussichten der Sparte Scientific, Technical & Medical (STM) untermauert, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die langfristigen Perspektiven von Elsevier würden von Künstlicher Intelligenz noch befeuert./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:09 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.