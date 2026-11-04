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RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

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04.11.2026 12:28:48

RELX Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3760 Pence belassen. Eine Investorenveranstaltung mit Elsevier-Chefin Kumsal Bayazit, habe die fundamentale Stärke und die verbesserten Wachstumsaussichten der Sparte Scientific, Technical & Medical (STM) untermauert, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die langfristigen Perspektiven von Elsevier würden von Künstlicher Intelligenz noch befeuert./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37.60 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34.72 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
30.15 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
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