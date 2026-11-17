Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich nach Aussagen zu den unternehmerischen Zielen mit einem Kursziel von 650 Franken auf "Outperform" belassen. Dank des Beitrags des übernommenen Spezialversicherers Beazley dürften die Schweizer die eigenen Wachstumsvorgaben für die Ergebnisse je Aktie im Kerngeschäft übertreffen, schrieb Ben Cohen am Dienstag. Die Synergien im Zusammenhang mit Beazley seien seit März auf breiter Front gestiegen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zurich Insurance-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:13 Uhr mit Abschlägen von 0.4 Prozent bei 656.20 CHF. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 0.94 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 9’839 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 15.1 Prozent aufwärts. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.02.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 01:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 01:46 / EST



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