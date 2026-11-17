|Krypto-Marktbericht
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17.11.2026 09:48:20
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Kryptokurse am Dienstagvormittag.
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Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um 0,90 Prozent auf 64.315,48 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 64.899,60 US-Dollar gelegen hatte.
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,2 Prozent. Bei einem Kurs von 8,63 EUR beträgt die Performance seit Auflage -6,4 Prozent.
Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,45 Prozent auf 44,62 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 44,42 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,01 Prozent auf 1.819,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.819,82 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,32 Prozent auf 208,92 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 208,25 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 0,9563 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,9529 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 507,54 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (491,69 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,22 Prozent.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1527 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1527 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1370 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1374 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Tron bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,12 Prozent auf 0,3054 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Tron-Kurs noch bei 0,3050 US-Dollar.
Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 590,32 US-Dollar am Vortag auf 590,64 US-Dollar nach oben (0,05 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0587 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0588 US-Dollar.
Daneben steigt Solana um 1,22 Prozent auf 72,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 71,40 US-Dollar.
Nach 7,096 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Dienstagvormittag um 0,66 Prozent auf 7,143 US-Dollar gestiegen.
Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,30 Prozent auf 9,142 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,115 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7181 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,7203 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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