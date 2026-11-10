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STOXX 50 im Blick 10.11.2026 12:26:17

Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün

Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün

Der STOXX 50 gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.84 Prozent fester bei 5’494.51 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.452 Prozent fester bei 5’473.47 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’448.84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’501.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’473.47 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 5’305.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’541.01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4’781.32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3.02 Prozent auf 870.90 EUR), Rolls-Royce (+ 2.92 Prozent auf 13.59 GBP), Richemont (+ 2.58 Prozent auf 175.20 CHF), UniCredit (+ 2.50 Prozent auf 83.97 EUR) und UBS (+ 2.48 Prozent auf 40.95 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.96 Prozent auf 36.29 GBP), BP (-1.62 Prozent auf 5.48 GBP), RELX (-0.48 Prozent auf 29.60 GBP), AstraZeneca (-0.46 Prozent auf 140.02 GBP) und SAP SE (-0.43 Prozent auf 210.75 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5’768’732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 494.723 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.33 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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