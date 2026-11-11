FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RELX von vor einem Jahr angefallen

Die RELX-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32.27 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.099 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen RELX-Papiere wären am 10.11.2026 92.10 GBP wert, da der Schlussstand 29.72 GBP betrug. Mit einer Performance von -7.90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

RELX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 51.60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch