Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
70.45CHF
-1.20CHF
-1.67 %
13:25:51
SWX
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29.10.2026 08:43:03
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
70.39 CHF -3.96%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate der Online-Apotheke seien erwartungsgemäß stark ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Der kürzlich erst angehobene Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:27 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.55 €
|
Abst. Kursziel*:
11.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
06:30
|EQS-News: Redcare Pharmacy delivers strong Q3, with revenue increasing 18% driven by Rx and adjusted EBITDA margin up 1.0pp YoY to 3.4%. (EQS Group)
|
06:30
|EQS-News: Redcare Pharmacy mit starkem Q3: Rx-Geschäft treibt Umsatzwachstum von 18%; bereinigte EBITDA-Marge um 1,0 Prozentpunkte auf 3,4% verbessert. (EQS Group)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
23.10.26
|EQS-News: Wie kann Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verbessern? (EQS Group)
|
23.10.26
|EQS-News: How can digitalization improve healthcare? (EQS Group)
|
19.10.26
|XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|70.15
|-2.09%
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|12:43
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