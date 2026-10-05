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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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05.10.2026 11:50:58

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. In der Erwartung eines guten dritten Jahresviertels schraubte Analyst Volker Bosse in einem Ausblick am Montag die Schätzungen für das Gesamtjahr nach oben. Er begründete dies in erster Linie damit, dass das Segment elektronische Rezepte der Online-Apotheke die Erwartungen voraussichtlich überbieten werde./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:27 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.55 € 		Abst. Kursziel*:
25.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.50%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
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