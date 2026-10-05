Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. In der Erwartung eines guten dritten Jahresviertels schraubte Analyst Volker Bosse in einem Ausblick am Montag die Schätzungen für das Gesamtjahr nach oben. Er begründete dies in erster Linie damit, dass das Segment elektronische Rezepte der Online-Apotheke die Erwartungen voraussichtlich überbieten werde./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.55 €
|
Abst. Kursziel*:
25.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.50%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
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