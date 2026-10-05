MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. In der Erwartung eines guten dritten Jahresviertels schraubte Analyst Volker Bosse in einem Ausblick am Montag die Schätzungen für das Gesamtjahr nach oben. Er begründete dies in erster Linie damit, dass das Segment elektronische Rezepte der Online-Apotheke die Erwartungen voraussichtlich überbieten werde./bek/ajx;