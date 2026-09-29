Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.91 Prozent fester bei 18’414.22 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92.082 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.057 Prozent fester bei 18’258.97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18’248.52 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18’258.97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’414.22 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 18’995.19 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 17’927.03 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Wert von 16’872.76 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.10 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Basler (+ 5.92 Prozent auf 24.15 EUR), PVA TePla (+ 5.86 Prozent auf 31.80 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5.17 Prozent auf 15.25 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.91 Prozent auf 71.55 EUR) und Südzucker (+ 3.99 Prozent auf 13.04 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil OHB SE (-3.94 Prozent auf 180.20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.86 Prozent auf 29.22 EUR), pbb (-2.15 Prozent auf 3.09 EUR), init innovation in traffic systems SE (-1.19 Prozent auf 45.55 EUR) und Hypoport SE (-0.88 Prozent auf 73.10 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 544’628 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.264 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch