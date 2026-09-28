EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.



28.09.2026 / 13:48 CET/CEST

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Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an. Sevenum, die Niederlande, 28. September 2026. Redcare Pharmacy N.V. hat zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Jahresprognose 2026 angehoben. Grund dafür ist die anhaltend starke Umsatzdynamik im Rx-Geschäft in Deutschland. Die Gesellschaft erwartet nun: Konzernumsatzwachstum von 16% to 18% (zuvor: 15% to 17%).

Non-Rx Umsatzwachstum von 10% to 12% (unverändert).

Rx-Umsätze in Deutschland zwischen EUR 730 und 760 Millionen, entsprechend einem Wachstum von 45% bis 51% (zuvor: EUR 680 bis 720 Millionen, Wachstum von 35% bis 43%).

Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2,5% und 3,0% (unverändert). Kontakt: Irina Zhurba

Investor Relations Redcare Pharmacy Irina ZhurbaInvestor Relations Redcare Pharmacy



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