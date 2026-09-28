Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’954 0.1%  SPI 19’792 0.1%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’420 0.0%  Euro 0.9465 0.3%  EStoxx50 6’310 0.1%  Gold 4’148 -3.3%  Bitcoin 69’066 -1.4%  Dollar 0.8322 0.4%  Öl 107.8 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Tesla-Aktie gibt ab: US-Autobauer erhöht Gehälter in Grünheide
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln
Suche...
Plus500 Depot

Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 13:48:43

EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.

Redcare Pharmacy
61.95 CHF 7.72%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.

28.09.2026 / 13:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.

Sevenum, die Niederlande, 28. September 2026. Redcare Pharmacy N.V. hat zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Jahresprognose 2026 angehoben. Grund dafür ist die anhaltend starke Umsatzdynamik im Rx-Geschäft in Deutschland.

Die Gesellschaft erwartet nun: 

  • Konzernumsatzwachstum von 16% to 18% (zuvor: 15% to 17%).
  • Non-Rx Umsatzwachstum von 10% to 12% (unverändert).
  • Rx-Umsätze in Deutschland zwischen EUR 730 und 760 Millionen, entsprechend einem Wachstum von 45% bis 51% (zuvor: EUR 680 bis 720 Millionen, Wachstum von 35% bis 43%).
  • Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2,5% und 3,0% (unverändert).

 

Kontakt:

Irina Zhurba
Investor Relations Redcare Pharmacy


Ende der Insiderinformation

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900JK6UXHY1YKZ082
EQS News ID: 2406332

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406332  28.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.24 SGBK2U
Short 14’845.85 13.67 SGBJ3U
Short 15’363.19 8.97 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’954.27 28.09.2026 13:48:39
Long 13’401.34 19.78 SJBMDU
Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
Long 12’537.70 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.