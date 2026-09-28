Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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28.09.2026 13:48:43
EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.
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EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.
Sevenum, die Niederlande, 28. September 2026. Redcare Pharmacy N.V. hat zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Jahresprognose 2026 angehoben. Grund dafür ist die anhaltend starke Umsatzdynamik im Rx-Geschäft in Deutschland.
Die Gesellschaft erwartet nun:
Kontakt:Irina Zhurba
Investor Relations Redcare Pharmacy
Ende der Insiderinformation
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Telefon:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-Mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JK6UXHY1YKZ082
|EQS News ID:
|2406332
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406332 28.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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