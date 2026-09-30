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Reckitt Benckiser Group Aktie 152163500 / GB00BSZBP530

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14:44:00
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30.09.2026 12:43:42

Reckitt Benckiser Group Outperform

Reckitt Benckiser Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. Bei Reckitt habe sich der Abschwung derweil deutlich stabilisiert./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs Outperform
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
75.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
58.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
50.68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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