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FTSE 100-Kursverlauf 03.09.2026 17:58:13

Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Am vierten Tag der Woche wagten sich die Anleger in London aus der Reserve.

Reckitt Benckiser Group
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Am Donnerstag sprang der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0.70 Prozent auf 10’831.52 Punkte an. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.209 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’756.77 Zählern und damit 0.003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10’756.45 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’866.82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’742.66 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.064 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’857.70 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Stand von 10’332.30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9’177.99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.85 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Informa (+ 3.89 Prozent auf 9.13 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3.85 Prozent auf 88.98 GBP), Endeavour Mining (+ 3.57 Prozent auf 47.32 GBP), Prudential (+ 3.49 Prozent auf 10.39 GBP) und RELX (+ 3.32 Prozent auf 26.75 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Reckitt Benckiser Group (-2.79 Prozent auf 50.80 GBP), ConvaTec (-2.65 Prozent auf 2.27 GBP), Admiral Group (-2.49 Prozent auf 38.36 GBP), Haleon (-2.30 Prozent auf 3.58 GBP) und Diageo (-1.57 Prozent auf 16.67 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 81’988’644 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306.076 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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