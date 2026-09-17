Starker Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0.28 Prozent auf 10’718.11 Punkte zu. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.180 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.007 Prozent höher bei 10’689.27 Punkten in den Handel, nach 10’688.47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’788.42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’688.91 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0.631 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’720.30 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 10’508.61 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 17.09.2025, mit 9’208.37 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.71 Prozent aufwärts. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Computacenter (+ 1.80 Prozent auf 53.80 GBP), Halma (+ 1.73 Prozent auf 35.20 GBP), Rolls-Royce (+ 1.64 Prozent auf 14.64 GBP), Diploma (+ 1.46 Prozent auf 72.75 GBP) und SSE (+ 1.46 Prozent auf 24.36 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Marks Spencer (-1.83 Prozent auf 3.64 GBP), JD Sports Fashion (-1.47 Prozent auf 0.75 GBP), Reckitt Benckiser Group (-1.44 Prozent auf 49.83 GBP), Howden Joinery Group (-1.25 Prozent auf 7.50 GBP) und Barratt Developments (-1.13 Prozent auf 3.05 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’999’402 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301.058 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch