Minuszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich schwächer

Um 15:40 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.21 Prozent schwächer bei 10’801.59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.229 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.003 Prozent auf 10’824.60 Punkte an der Kurstafel, nach 10’824.26 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’689.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’829.19 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’868.05 Punkte. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’338.95 Punkte taxiert. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 9’196.34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8.55 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit BP (+ 4.57 Prozent auf 5.38 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 3.94 Prozent auf 53.34 GBP), Airtel Africa (+ 3.19 Prozent auf 3.43 GBP), ConvaTec (+ 2.20 Prozent auf 2.33 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2.17 Prozent auf 34.17 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Endeavour Mining (-7.66 Prozent auf 43.79 GBP), Fresnillo (-6.12 Prozent auf 29.76 GBP), Antofagasta (-5.79 Prozent auf 38.05 GBP), Weir Group (-4.71 Prozent auf 27.12 GBP) und Intermediate Capital Group (-4.55 Prozent auf 19.30 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 50’552’969 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306.156 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch