Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 0.0%  SPI 19’676 -0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’645 -0.3%  Euro 0.9470 0.1%  EStoxx50 6’313 -0.2%  Gold 4’393 1.2%  Bitcoin 64’079 1.7%  Dollar 0.8249 0.1%  Öl 102.5 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SHL Telemedicine-Aktie sackt ab: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel
Leonteq-Aktie unverändert: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Helvetia Baloise-Aktie tiefer: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Suche...
ETF Sparplan

Pershing Square Holdings Aktie 25058435 / GG00BPFJTF46

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 17.09.2026 17:58:13

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der FTSE 100 performte am vierten Tag der Woche positiv.

Pershing Square Holdings
42.70 EUR 0.23%
Kaufen Verkaufen

Der FTSE 100 legte im LSE-Handel zum Handelsende um 1.19 Prozent auf 10’816.14 Punkte zu. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.180 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.007 Prozent fester bei 10’689.27 Punkten, nach 10’688.47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’823.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10’688.91 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1.55 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’720.30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der FTSE 100 10’508.61 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’208.37 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.69 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Endeavour Mining (+ 3.64 Prozent auf 46.74 GBP), SSE (+ 3.58 Prozent auf 24.87 GBP), Anglo American (+ 3.58 Prozent auf 40.53 GBP), Fresnillo (+ 3.05 Prozent auf 30.04 GBP) und Antofagasta (+ 3.01 Prozent auf 37.02 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Pershing Square (-1.93 Prozent auf 36.66 GBP), Marks Spencer (-1.64 Prozent auf 3.65 GBP), Coca-Cola European Partners (-1.26 Prozent auf 101.44 USD), Reckitt Benckiser Group (-0.99 Prozent auf 50.06 GBP) und Intertek (-0.68 Prozent auf 58.40 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 86’733’124 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 301.058 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Pershing Square Holdings

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten