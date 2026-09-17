FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der FTSE 100 legte im LSE-Handel zum Handelsende um 1.19 Prozent auf 10’816.14 Punkte zu. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.180 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.007 Prozent fester bei 10’689.27 Punkten, nach 10’688.47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’823.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10’688.91 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1.55 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’720.30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der FTSE 100 10’508.61 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’208.37 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.69 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Endeavour Mining (+ 3.64 Prozent auf 46.74 GBP), SSE (+ 3.58 Prozent auf 24.87 GBP), Anglo American (+ 3.58 Prozent auf 40.53 GBP), Fresnillo (+ 3.05 Prozent auf 30.04 GBP) und Antofagasta (+ 3.01 Prozent auf 37.02 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Pershing Square (-1.93 Prozent auf 36.66 GBP), Marks Spencer (-1.64 Prozent auf 3.65 GBP), Coca-Cola European Partners (-1.26 Prozent auf 101.44 USD), Reckitt Benckiser Group (-0.99 Prozent auf 50.06 GBP) und Intertek (-0.68 Prozent auf 58.40 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 86’733’124 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 301.058 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch