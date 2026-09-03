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FTSE 100-Kursentwicklung 03.09.2026 15:58:20

Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen

Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen

Derzeit wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Experian
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Um 15:41 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.69 Prozent auf 10’830.16 Punkte an. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.209 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent stärker bei 10’756.77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10’756.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 10’742.66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’866.82 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.051 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’857.70 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’332.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’177.99 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit RELX (+ 4.09 Prozent auf 26.95 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4.02 Prozent auf 89.12 GBP), Experian (+ 3.34 Prozent auf 29.72 GBP), Endeavour Mining (+ 3.30 Prozent auf 47.20 GBP) und Vodafone Group (+ 3.10 Prozent auf 1.23 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Haleon (-1.75 Prozent auf 3.60 GBP), Kingfisher (-1.51 Prozent auf 2.93 GBP), Reckitt Benckiser Group (-1.45 Prozent auf 51.50 GBP), Diageo (-1.45 Prozent auf 16.69 GBP) und Bunzl (-1.25 Prozent auf 26.80 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 33’303’785 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 306.076 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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