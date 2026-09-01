Reckitt Benckiser Group Aktie 152163500 / GB00BSZBP530
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Reckitt Benckiser Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt von 5800 auf 6500 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach der Ausgliederung von Essential Home stünden nun die Bewertung des Kerngeschäfts des Konsumgüterkonzerns und die Aussichten der Kindernahrungstochter Mead Johnson im Fokus, schrieb Celine Pannuti am Montag. Für beide sieht sie einige Impulsgeber. Das Kerngeschäft von Reckitt sei günstiger bewertet als die Branche - trotz höherer Dynamik./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs Overweight
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Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
61.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
53.40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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