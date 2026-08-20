Reckitt Benckiser Group Aktie 152163500 / GB00BSZBP530
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Reckitt Benckiser Group Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei./mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs Outperform
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
75.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
58.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
50.10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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