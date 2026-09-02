NatWest Group Aktie 120969736 / GB00BM8PJY71
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02.09.2026 09:28:14
Schwacher Handel: FTSE 100 startet im Minus
Der FTSE 100 gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.
Am Mittwoch sinkt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.09 Prozent auf 10’779.65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.227 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.006 Prozent stärker bei 10’789.94 Punkten in den Handel, nach 10’789.28 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’771.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’800.83 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0.415 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 10’868.05 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 10’373.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9’116.69 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8.33 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell InterContinental Hotels Group (+ 2.30 Prozent auf 159.49 USD), Halma (+ 1.47 Prozent auf 35.80 GBP), NatWest Group (+ 1.31 Prozent auf 6.92 GBP), Admiral Group (+ 1.07 Prozent auf 39.78 GBP) und BT Group (+ 0.83 Prozent auf 2.07 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Smith Nephew (-1.82 Prozent auf 10.51 GBP), Reckitt Benckiser Group (-1.79 Prozent auf 52.64 GBP), Intermediate Capital Group (-1.77 Prozent auf 19.13 GBP), Pearson (-1.75 Prozent auf 12.05 GBP) und Bunzl (-1.75 Prozent auf 26.94 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2’963’938 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 306.013 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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