Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 0.2%  SPI 20’192 0.2%  Dow 53’124 0.7%  DAX 25’872 -0.4%  Euro 0.9426 0.2%  EStoxx50 6’365 -0.1%  Gold 4’390 1.4%  Bitcoin 62’750 -0.3%  Dollar 0.8130 0.2%  Öl 94.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Konzern stellt Vorstand für nächste Generation neu auf
Aktie stabil: Chevron bestätigt Ausbau in Venezuela
BP-Aktie verliert: Ian Tyler nach Übergangslösung dauerhaft zum Chairman berufen
E.ON-Aktie fällt: Britische CMA prüft mögliche Wettbewerbsbeschränkung
Suche...

NatWest Group Aktie 120969736 / GB00BM8PJY71

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 02.09.2026 09:28:14

Schwacher Handel: FTSE 100 startet im Minus

Schwacher Handel: FTSE 100 startet im Minus

Der FTSE 100 gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.

NatWest Group
7.56 CHF 1.84%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch sinkt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.09 Prozent auf 10’779.65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.227 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.006 Prozent stärker bei 10’789.94 Punkten in den Handel, nach 10’789.28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’771.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’800.83 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0.415 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 10’868.05 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 10’373.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9’116.69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8.33 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell InterContinental Hotels Group (+ 2.30 Prozent auf 159.49 USD), Halma (+ 1.47 Prozent auf 35.80 GBP), NatWest Group (+ 1.31 Prozent auf 6.92 GBP), Admiral Group (+ 1.07 Prozent auf 39.78 GBP) und BT Group (+ 0.83 Prozent auf 2.07 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Smith Nephew (-1.82 Prozent auf 10.51 GBP), Reckitt Benckiser Group (-1.79 Prozent auf 52.64 GBP), Intermediate Capital Group (-1.77 Prozent auf 19.13 GBP), Pearson (-1.75 Prozent auf 12.05 GBP) und Bunzl (-1.75 Prozent auf 26.94 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2’963’938 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 306.013 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NatWest Group PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NatWest Group PLC Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:00 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
10:16 Novartis hält SMI in der Spur
09:38 Marktüberblick: Versicherer gesucht
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Unter 26‘000 Punkten
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’904.73 19.37 SGBJ3U
Short 15’198.99 13.78 SLBZ3U
Short 15’770.47 8.90 STBNIU
SMI-Kurs: 14’368.33 02.09.2026 16:03:34
Long 13’712.14 19.64 SCB0YU
Long 13’415.74 13.99 SVBOKU
Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Admiral Group PLC 42.90 0.03% Admiral Group PLC
Babcock International 10.99 -2.16% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 158.00 -1.86% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BT Group plc 2.21 -0.41% BT Group plc
Bunzl plc 29.57 0.08% Bunzl plc
Halma PLC 38.83 0.93% Halma PLC
HSBC Holdings plc 16.89 0.23% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 130.16 3.50% InterContinental Hotels Group plc
Intermediate Capital Group PLC 20.89 -1.66% Intermediate Capital Group PLC
Lloyds Banking Group 1.21 1.26% Lloyds Banking Group
NatWest Group PLC Registered Shs 7.56 1.75% NatWest Group PLC Registered Shs
Pearson plc 12.94 -3.04% Pearson plc
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 57.01 -2.46% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
Smith & Nephew plc 11.59 -0.34% Smith & Nephew plc

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Novartis Aktie News: Novartis zündet am Nachmittag Kursrakete
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Swiss Life-Aktie leichter: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht
2. Quartal 2026: NVIDIA setzt auf diese US-Aktien
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
UBS: Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2026 im Depot
Einblick ins Portfolio
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’773.86 -0.14%