LSE-Handel FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben

Letztendlich stand im LSE-Handel ein Minus von 0.32 Prozent auf 10’789.28 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.229 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.003 Prozent auf 10’824.60 Punkte an der Kurstafel, nach 10’824.26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’829.19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’689.55 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’868.05 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Wert von 10’338.95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9’196.34 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8.42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell BP (+ 5.21 Prozent auf 5.41 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 4.44 Prozent auf 53.60 GBP), Rentokil Initial (+ 3.24 Prozent auf 3.57 GBP), Tesco (+ 3.11 Prozent auf 4.72 GBP) und Airtel Africa (+ 2.82 Prozent auf 3.42 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-5.44 Prozent auf 44.84 GBP), Antofagasta (-5.22 Prozent auf 38.28 GBP), Weir Group (-4.92 Prozent auf 27.06 GBP), Fresnillo (-4.86 Prozent auf 30.16 GBP) und Rolls-Royce (-4.64 Prozent auf 14.59 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 102’435’862 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 306.156 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch