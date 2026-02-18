RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1070 auf 1080 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain verpasste seinen Schätzungen am Mittwochabend einen Feinschliff nach den jüngsten Eckdaten des Großküchenausrüsters. Die Rückkehr zum Mengenwachstum sei ermutigend. Finale Zahlen werde es als nächster Kurstreiber im März geben./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’080.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
742.50 €
|
Abst. Kursziel*:
45.45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
732.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.54%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
12.02.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
05.02.26
|RATIONAL-Aktie klettert: Mehr Umsatz als je zuvor (Dow Jones)
|
05.02.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
05.02.26
|EQS-News: Rational AG reports growth of 8 percent after exchange rate adjustments – preliminary figures for the 2025 fiscal year (EQS Group)
Analysen zu RATIONAL AG
|06.02.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|659.00
|-0.08%
