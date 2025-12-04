Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’935 0.3%  SPI 17’788 0.3%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 24’080 0.8%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 5’747 0.5%  Gold 4’229 0.5%  Bitcoin 73’312 -1.0%  Dollar 0.8040 0.1%  Öl 63.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335ABB1222171Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Lindt-Aktie tiefer: Einigung mit Migros beendet Lieferengpass
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Outperform
Bernstein Research beurteilt Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform
Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Bernstein Research beurteilt EON SE-Aktie mit Market-Perform
Suche...
eToro entdecken

RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

583.50
CHF
-1.50
CHF
-0.26 %
13:41:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 12:51:31

RATIONAL Hold

RATIONAL
587.02 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational am dritten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef des Großküchenausrüsters habe hinsichtlich der Wachstumsaussichten Zuversicht ausgestrahlt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstag./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
780.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
625.00 € 		Abst. Kursziel*:
24.80%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
627.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.30%
Analyst Name::
Fraser Donlon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten