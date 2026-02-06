RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
676.00CHF
8.50CHF
1.27 %
09:46:13
SWX
06.02.2026 09:13:19
RATIONAL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 747 auf 757 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Großküchenausstatters für 2025 lägen über den Erwartungen, schrieb Lars Vom-Cleff am Freitag. Rational habe den stärksten Dezember seiner Geschichte hinter sich./ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
757.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
746.50 €
|
Abst. Kursziel*:
1.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
743.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.82%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
