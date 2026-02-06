Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.02.2026 09:13:19

RATIONAL Hold

RATIONAL
685.70 CHF 0.91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 747 auf 757 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Großküchenausstatters für 2025 lägen über den Erwartungen, schrieb Lars Vom-Cleff am Freitag. Rational habe den stärksten Dezember seiner Geschichte hinter sich./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

