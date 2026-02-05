Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

676.50
CHF
79.50
CHF
13.32 %
15:21:50
SWX
05.02.2026 14:19:46

RATIONAL Overweight

RATIONAL
679.52 CHF 11.15%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 848 auf 890 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Jahresbilanz dürfte die Anleger hinsichtlich der Wachstumsdynamik und Profitabilität selbst im schwachen Umfeld beruhigen, schrieb Timothy Lee am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Overweight
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
890.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
741.50 € 		Abst. Kursziel*:
20.03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
741.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.11%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

mehr Nachrichten

14:19 RATIONAL Overweight Barclays Capital
12:41 RATIONAL Buy UBS AG
12:35 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
11:51 RATIONAL Outperform Bernstein Research
11:39 RATIONAL Buy Warburg Research
mehr Analysen
