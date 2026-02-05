RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
676.50CHF
79.50CHF
13.32 %
15:21:50
SWX
05.02.2026 14:19:46
RATIONAL Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 848 auf 890 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Jahresbilanz dürfte die Anleger hinsichtlich der Wachstumsdynamik und Profitabilität selbst im schwachen Umfeld beruhigen, schrieb Timothy Lee am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
890.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
741.50 €
|
Abst. Kursziel*:
20.03%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
741.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.11%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|14:19
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|12:35
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11:39
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|12:35
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|673.50
|12.81%
